سكاكا 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بالجوف صرف الدفعة السابعة من دفعات برنامج مساعدة الشباب على الزواج لسبعة شباب بواقع خمسة آلاف ريال لكل شاب وذلك ضمن مبادرة الجمعية لتخفيف الأعباء المالية وتيسير الزواج على الشباب.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي, أنّ المستفيدين من هذه المساعدة سيُلحقون ببرامج جمعية تواد للتنمية الأسرية التأهيلية, حيث تحرص الجمعية على تقديم المساعدة لكل ما من شأنه أن يسهم في تنشئة الأسرة ويحافظ على استقرارها.وقدَّم الخالدي شكره وتقديره للإخوة في جمعية تواد للتنمية الأسرية على تعاونهم مع الجمعية وتقديم الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج.يذكر أنّ الجمعية قد بدأت في تنفيذ برنامج مساعدة الشباب على الزواج منذ بداية العام 1439هـ وذلك بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث بلغ إجمالي المبالغ التي صرفت لهذا المشروع 540.000 ريال استفاد منها 108 شباب من أبناء المنطقة.// انتهى //22:06ت م0273