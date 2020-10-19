جدة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسوقَّعت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام اليوم مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني اليوم شراكة إستراتيجية تعزيزا للتكامل التنموي بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش وذلك بمقر فرع الوزارة بجدة .وعبّر رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني الدكتور مكارم بن صبحي بترجي عقب التوقيع عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أنّ المجموعة ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية وشعوراً بدورها الوطني، ستقدم بموجب هذه الشراكة العديد من الخدمات الصحية المجانية للأطفال الأيتام وكذلك للأسر المتقدمة للاحتضان وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة إلى الرعاية الصحية للأطفال المحتضنين وأسرهم بما يحقق لهم الحياة السليمة.من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام المهندس حسين بن سعيد بحري أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية لما تحمله من خدمات صحية مهمة، ستسهم في تحقيق الرعاية الآمنة للأطفال، وتؤثر في قرار إسناد حضانتهم للأسر.// انتهى //22:07ت م0274