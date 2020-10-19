عرعر 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة الإشراف التربوي الاختبارات التحصيلية لقياس مستوى التحصيل الدراسي عن بعد لجميع طلاب مدارس المنطقة في جميع المراحل التعليمية وذلك انطلاقاً من أهمية قياس نواتج التعلم وتحديد المستويات التحصيلية في المدارس ومكاتب التعليم لبناء خطط للمعالجة والاطمئنان على جودة الأداء في جميع العمليات حرصاً على تجويد الاختبارات والاهتمام بنواتج التعلُّم والوصول إلى دعم ومساندة عمليتي التعليم والتعلُّم.وأكد مدير إدارة الإشراف التربوي محمد بن داود العطيوي على أهمية قياس مستوى التحصيل بشكل مستمر من قبل القائد والمعلم وضرورة التنوع في أساليب التدريس من قبل المعلمين وحصر الغياب بشكل يومي لما له من أثر على مستويات الطلاب مع أهمية دمج الأسرة في التعليم.// انتهى //22:17ت م0277