سكاكا 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واستفقَّد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع سير العملية التعليمية والإدارية والبرامج التي تقدمها كلية الآداب وخططها التطويرية التي تساعد على تحقيق متطلبات التعليم والتعلُّم وتجويد كل العمليات التعليمية والإدارية وجودة المخرجات والحصول على الاعتمادات المتقدمة.واستمع لشرح من عميد الكلية الدكتور محمد بن فاهد السرحاني عن أقسامها وأهدافها ووحداتها وبرامجها وخططها المستقبلية، وخطواتها في رحلة الاعتماد الدولي لبرنامج اللغة الإنجليزية من الهيئة الألمانية للاعتماد الأكاديمي.وحثّ رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس خلال لقائه بهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الكلية والجامعة، كما دعاهم إلى الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها الدولة -أيدها الله- في سبيل تطوير مهارات الطلبة وتعليمهم وبنائهم بالتوافق مع متطلبات المرحلة وتطلعات القيادة، والوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية، معرباً عن شكره لمنسوبي كلية الآداب على جهودهم وما يقدمونه من عمل مستمر يسهم في تحقيق أهداف الجامعة.// انتهى //22:17ت م0278