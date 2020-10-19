القاهرة 2 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم من وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج.وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له: إنI وزيرة خارجية كوسوفو أطلعت الوزير"شكري" خلال الاتصال على تطورات الاتفاق الاقتصادي الذي جرى التوصل إليه مؤخراً بين جمهوريتي صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية.وأشار حافظ إلى أنّ وزير الخارجية المصري رحّب من جانبه بهذا التطور الإيجابي، داعياً لتوظيفه كمنطلقٍ لدفع عملية التسوية السياسية المنشودة بين الجانبين (صربيا وكوسوفو) بما يسهم في تدشين صفحة جديدة في تاريخ منطقة البلقان، وبما يعزز من الحلول السلمية لقضايا تلك المنطقة، ويسهم في تحقيق استقرارها وتقدمها.// انتهى //22:22ت م0281