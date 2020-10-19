الرباط 2 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني اليوم، أنّ حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بلاده لم تستقر بعد، وأنّ المنظومة الصحية الوطنية لا تزال تبذل قصارى جهودها للسيطرة على الوضع ومحاصرة انتشار الفيروس وتطويق البؤر بتعاون مع جميع السلطات المعنية.وقال العثماني، خلال جلسة مساءلة الحكومة من طرف مجلس النواب: إنّ عدد الحالات الخطيرة والحرجة المسجّل إلى الآن يستلزم تشغيل 26,3 في المئة من أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كورونا، مفيداً بتسجيل استقرار نسبي لعدد الحالات المسجلة في بعض الجهات التي عرفت سابقاً أرقاماً قياسية من الحالات.وأشار المسؤول المغربي إلى أنّ بلاده تجري مفاوضات مع ثلاث شركات دولية لتوفير لقاح ضد الفيروس بمجرد وجوده في السوق الدولية، مشدداً على أنّ أي لقاح سيجري اختياره يجب أن يكون آمناً وفعالاً، معرباً عن أمله في أن يكون متوفراً مع نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة.وشدّد رئيس الحكومة المغربية على ضرورة التعبئة الوطنية الشاملة والتحلي باليقظة والالتزام للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومواصلة دعم القطاع الصحي، بموازاة مع العمل على تنشيط الاقتصاد، وتقوية الحماية الاجتماعية.// انتهى //22:22ت م0282