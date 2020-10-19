طرابلس 2 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأرسل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع جمعية «أيادي الخير» للإغاثة والأعمال الخيرية شحنة من المساعدات الغذائية تقدر بحوالي 758 حصة للعائلات النازحة بمدينة بني وليد الليبية بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني بالمدينة.وقال عضو مفوضية المجتمع المدني ببني وليد خالد عبدالرحمن اليوم: إنه سيجري توزيع السلال الغذائية على نازحي تاورغاء وأوباري والطوارق والأرامل والمطلقات بمدينة بني وليد.وأوضح أنّ هذه المساعدات من السلع الأساسية يقوم بتوزيعها برنامج الأغذية على مدى كل شهر لمستحقيها من الأسر النازحة والمحتاجة بمدينة بني وليد.وتشتمل السلال الغذائية على عدد من السلع التموينية والمواد الغذائية مثل الزيت، المعكرونة، الأرز، الدقيق، السكر، الشاي، الطماطم وغيرها من الأساسيات اليومية.// انتهى //22:29ت م0283