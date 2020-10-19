القاهرة 2 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم بوزير الخارجية الصربي "إيفيتسا داديتش"، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز وتنشيط آليات التعاون المُشتركة، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.‎وأوضح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له، أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات الراهنة، ومن بينها القضية الفلسطينية، لافتًا النظر إلى أنهما أكدا على أهمية التوصل لحل سلمي وتسوية مُستدامة، تكفل حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمُبادرة العربية للسلام.وأشار حافظ إلى أن الوزير الصربي أطلع وزير الخارجية المصري على تطورات تطبيق اتفاق الاقتصادي الذي تم بين صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ هذا الاتفاق بما يحقق مصالح الطرفين الصربي والكوسوفي، وبما يتيح آفاقاً أرحب للتعاون سواء بين دولها بعضها مع بعض أو مع مختلف دول العالم.// انتهى //22:54ت م0284