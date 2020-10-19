باريس 2 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسسجلت فرنسا 146 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الجائحة فيها إلى 33623 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أنه جرى في الوقت نفسه تسجيل 13243 إصابة جديدة بالفيروس ليصل مجمل عدد المصابين إلى 910277 حالةً.وأشارت إلى وجود 1775 بؤرة لتفشي الفيروس قيد الفحص والدراسة، وذلك بزيادة قدرها 70 بؤرة خلال ال 24 ساعة الماضية.وتواجه فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، الأمر الذي دعا الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات مشددة جديدة لمواجهة تفشي الجائحة، من بينها فرض حظر تجول ليلي في العاصمة باريس ومدن كبرى أخرى، وإعلان حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد.// انتهى //23:01ت م0285