حفر الباطن 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم العربة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وذلك في مستشفى الولادة والأطفال ، ضمن " البرنامج الوطني للفحص المبكر عن سرطان الثدي " ، وحملة " الإنفلونزا الموسمية "، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي والمدير الإداري لجمعية السرطان بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن الشهراني.وتجول سموه عقب الافتتاح على العربة المتنقلة، واستمع لشرح مفصل عنها والأجهزة المتطورة للكشف عن سرطان الثدي ، مشيداً بالتعاون المثمر بين جمعية سرطان الثدي بالمنطقة الشرقية ومديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن لخدمة المرضى والمستفيدين.وأشاد الأمير منصور بن محمد بماتقوم به مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن في توعية المجتمع كافة بأهمية الوقاية من سرطان الثدي ، والإنفلونز الموسمية من أجل الإسهام في الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز نمط الحياة الصحية .وأوضحت صحة حفر الباطن أن سرطان الثدي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء بالمملكة ، ويهدف الفحص لاكتشاف المرض في مراحله الأولى ، التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% بإذن الله من خلال الكشف عبر جهاز الماموغرام، والمتوفر في مستشفى الولادة والأطفال وحفر الباطن المركزي ومستشفى الملك خالد ، بالإضافة إلى استقبال المستفيدات من خلال زيارة المراكز الصحية من الفئة العمرية المستهدفة بالفحص من عمر 40 إلى 69 سنة ومن تنطبق عليهن الشروط وتحويلهن مباشرة لفحص الماموغرام ، كما تقوم بالتوعية الشاملة للفئة العمرية المستهدفة بأهمية الكشف عن سرطان الثدي وعوامل الخطورة وطرق الوقاية ، فيما تُطبق كافة الإجراءات الوقائيةللحفاظ على صحة وسلامة الجميع.وأبانت صحة حفر الباطن أن تطعيمات الإنفلونزا الموسمية متوفرة في المراكز الصحية والمستشفيات، وهي آمنة ولا يوجد لها أثار جانبية، وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثراً، بهدف زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات ، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.// انتهى //23:11ت م0287