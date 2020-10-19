الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسرفع عضو مجلس الشورى الدكتور تركي بن صالح بن عبدالله العواد الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اختياره عضواً بالمجلس في دورته الثامنة.وعد الدكتور العواد هذه الثقة الغالية حافزاً لبذل المزيد من الجهود والعطاء ، راجياً أن يحقق مع زملائه في المجلس توجيهات وطموحات ورؤى القيادة الحكيمة في تعزيز دور المجلس ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطن.// انتهى //23:13ت م0288