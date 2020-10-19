أبها 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسدشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم انطلاق "جائزة عامر النزاري لحفظ القرآن الكريم"، التي تنظمها جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيشة.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مشكاة صالح بن سفر الغامدي ، أن الجائزة تسعى إلى تكريم الطلاب والطالبات المجتازين لاختبارات برنامج الارتقاء بكافة مستوياته ، ضمن التعاون المشترك، وامتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالقرآن الكريم تعليماً وتعلماً ، إلى جانب سعي جمعية مشكاة المتواصل في تنوع الأساليب والوسائل الإبداعية، وفق عملٍ مؤسسي يهدف إلى بث روح التنافس الشريف في تعليم وتحفيظ كتاب الله وفق منهجية مرنة.// انتهى //23:14ت م0289