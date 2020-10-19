صبيا 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة صبيا ممثلة بإدارة الأمن والسلامة ، دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي بعنوان " الإسعافات الأولية " ، واستهدفت أكثر من (250) متدرباً من منسقي ومشرفي الأمن والسلامة في الإدارة ومكاتب التعليم .وهدفت الدورة إلى تأهيل و إكساب المشاركين أهم المهارات التي يتطلبها العمل ، مع تطوير جانب الأمن والسلامة في جميع الإدارت و المدارس.و تناولت الدورة عدداً من المحاور حول الإجراءات الوقائية للأمن والسلامة ، و السلامة في المدارس ، و إدارة المخاطر في البيئة التعليمية ، و مهام وواجبات حارس الأمن المدرسي.الجدير بالذكر أن إدارة الأمن والسلامة تعمل على إطلاق مبادرات تأهيلية لحراس المدارس ، ومشرفي الصحة المدرسية ، والنقل المدرسي ، وسيعمل الأمن والسلامة على إصدار دليل إجرائي للأمن والسلامة.// انتهى //23:57ت م0292