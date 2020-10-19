صبيا 2 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واستفقد مدير إدارة التعليم بمحافظة صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي اليوم، عدداً من الأقسام بالإدارة ، شملت أقسام التوجيه والإرشاد، والتعليم الإلكتروني، والإعلام والاتصال، والجودة وقياس الأداء،وذلك للاطلاع على سير العمل بها و ما تحتويه من تجهيزات تسعى لتطوير العمل التربوى .وأكد الدكتور خرمي في ختام الجولة أن جمال بيئة العمل، وتوظيف المكان بشكل جيد، يعزز العمل في الميدان، ويحفز الجميع للعمل بروح الفريق الواحد، وأن المبادرة والرغبة الداخلية تسهم في التغيير، وتكوين نماذج جيدة يحتذى بها في بيئات العمل، مشيدا بجهود العاملين فيها لتحسين بيئة العمل الجاذبة، وإيجاد الحلول الذاتية، وتعزيز ثقافة التميز والمبادرة، داعياً الجميع إلى التكاتف والتعاون في سبيل خدمة العملية التعليمية والتربوية . //انتهى //23:58ت م0293