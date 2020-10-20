أديس أبابا 2 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأعلن الاتحاد الإفريقي عزمه جمع 300 مليون دولار لمعالجة آثار كورونا في القارة من خلال صندوق يُدشن لمكافحتها.وأكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، استعداده عقد ندوة عبر الإنترنت السبت المقبل، بهدف إنشاء صندوق لجمع التبرعات، والتماس الدعم وإساهمات القطاع الخاص في إفريقيا.وذكر المركز في بيان له أن الصندوق يهدف إلى ضمان قدرة القارة الإفريقية على الاستجابة بفعالية لهذه الأزمة العالمية غير المسبوقة.ونقل البيان عن رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قوله: "لقد حان الوقت الآن لنلتقي كقارة واحدة لمعالجة أكبر أزمة صحية في جيلنا ".وأشار البيان إلى أن صندوق الاستجابة لـ"كوفيد -19" التابع للاتحاد الإفريقي، جمع حتى الآن 44 مليون دولار، ويعمل على جمع 300 مليون دولار أخرى لمعالجة الآثار الفورية لـ"كوفيد -19" في القارة الإفريقية.وتتمثل الأهداف الرئيسة للصندوق في التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لـ"كوفيد -19"، في جميع البلدان الإفريقية، وتعزيز قدرة مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا، لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة في جميع أنحاء القارة، ودعم شراء وتوزيع الإمدادات الطبية الأساسية.// انتهى //00:03ت م0294