الشقيق 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسعقدت الجمعية العمومية بجمعية البر الخيرية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم اجتماعها السنوي ، بحضور أعضاء الجمعية العمومية و مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان.واستعرض رئيس مجلس الإدارة معاذ بن سعد فلقي ، النجاحات التي حققتها الجمعية منذ تأسيسها ، والتي تسعى من خلالها لتحقيق خطط إستراتيجية لحوكمة العمل وبناء خطط لمستفيديها تتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، مقدماً شكره لجميع الداعمين من المؤسسات المانحة ، ورجال الأعمال ، للرقي بأعمال الجمعية لتكون لبنة بناء وعطاء مثمر لتعزيز مواردها المالية .ونُوقش عدد من الموضوعات منها عرض بعض مشاريع الجمعية السابقة والحالية والمستقبلية ، مع استعرض ميزانية عام 2019م والمشاريع التي نفذت وما أُنجز خلال العام المنصرم.// انتهى //00:13ت م0295