الطائف 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسنفذت عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف ، ممثلة بفريق "علو" الطبي التطوعي المتخصص في التطوع الصحي ، مبادرة " احمي نفسك " بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف ، وذلك بحديقة الملك عبدالله ، حيث استهدفت فئة مرضى الأمراض المزمنة من سكان محافظة الطائف .وشارك في تنفيذ المبادرة 46 متطوعاً ومتطوعة من أعضاء فريق علو التطوعي ، وهم من طلبة كلية الطب ، فيما استفاد منها أكثر من 400 زائر وزائرة.وركزت المبادرة على توعية الزوار وتثقيفهم حول الأمراض المزمنة وطريقة التعامل معها أثناء جائحة كورونا ، ومتى يستلزم منهم الذهاب إلى المستشفى لطلب الرعاية الصحية ، من خلال ملفات طُبع لها باركود لمسحها والاستفادة منها بدون توزيع أي أوراق أو منشورات ، وتضمنت المبادرة إجراء قياسات لمستوى السكر بالدم والضغط ، استفاد منها أكثر من 250 زائراً وزائرة.واختتمت بمسابقة تفاعلية للزوار، لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول الأمراض المزمنة وتقديم الهدايا.// انتهى //00:17ت م0296