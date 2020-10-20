أبيدجان 2 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسوصل وفد وزاري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" إلى أبيدجان، حيث تتواصل حملة الانتخابات الرئاسية في أجواء متوترة، لا سيما بعد سقوط قتلى.وقالت "إكواس"، في بيان صادر عنها "سيقيم هذا الوفد في أبيدجان للقيام بمهمة دبلوماسية وقائية جديدة تهدف إلى الإسهام في الاستمرار الطبيعي للعملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 31 أكتوبر 2020 في مناخ سلمي ".ويتكون وفد "إكواس" من وزيرة الخارجية والاندماج الإقليمي الغانية رئيسة مجلس وزراء إكواس شيرلي أيوركور بوتشوي، ومفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في إكواس الجنرال فرانسيس بهانزين.ويلتقي الوفد الوزاري خلال تواجده في أبيدجان، بمرشحي الانتخابات الرئاسية وسيعقد جلسات عمل مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.وتندرج مهمة هذا الوفد في إطار بروتوكول إكواس المتعلق بآلية منع النزاعات وإدارتها وفضها، وحفظ السلام والأمن، وكذلك البروتوكول الإضافي المتعلق بالديمقراطية والحكم الرشيد.// انتهى //00:43ت م0299