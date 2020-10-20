عام / تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجات في آلاسكا وتحذير من تسونامي
الثلاثاء 1442/3/3 هـ الموافق 2020/10/20 م واس
موسكو 2 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً قوياً بشدة 7.5 درجات ضرب جنوب جزر ألوتيان في ألاسكا اليوم، مما أدى إلى إطلاق تحذير من تسونامي في المنطقة.
وقالت الهيئة في بيان: " تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجات في تمام الساعة 20.54، على بعد 94 كيلومتراً جنوب شرق مدينة ساند بوينت، وعلى عمق 41 كيلومترًا ".
وأطلقت السلطات تحذيرا# من وقوع تسونامي بعد تسجيل الزلزال.
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