موسكو 2 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً قوياً بشدة 7.5 درجات ضرب جنوب جزر ألوتيان في ألاسكا اليوم، مما أدى إلى إطلاق تحذير من تسونامي في المنطقة​​​.وقالت الهيئة في بيان: " تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجات في تمام الساعة 20.54، على بعد 94 كيلومتراً جنوب شرق مدينة ساند بوينت، وعلى عمق 41 كيلومترًا ".وأطلقت السلطات تحذيرا# من وقوع تسونامي بعد تسجيل الزلزال.// انتهى //00:47ت م0301