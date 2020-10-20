عام / تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجات في آلاسكا وتحذير من تسونامي

الثلاثاء 1442/3/3 هـ الموافق 2020/10/20 م واس
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موسكو 2 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً قوياً بشدة 7.5 درجات ضرب جنوب جزر ألوتيان في ألاسكا اليوم، مما أدى إلى إطلاق تحذير من تسونامي في المنطقة​​​.
وقالت الهيئة في بيان: " تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجات في تمام الساعة 20.54، على بعد 94 كيلومتراً جنوب شرق مدينة ساند بوينت، وعلى عمق 41 كيلومترًا ".
وأطلقت السلطات تحذيرا# من وقوع تسونامي بعد تسجيل الزلزال.
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