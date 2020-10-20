أبها 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسدشّن مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع الدكتور أحمد بن خضران العُمري ، اليوم ، مشروع "تدارُك" لقياس ومعالجة الفاقد التعليمي.وأكد العُمري على أهمية مشروع " تدارُك " لقياس ومعالجة الفاقد التعليمي للطلاب والطالبات ، وما يقدمه من دعم للمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي ، والذي يعكف عليه فريق مميّز في إدارة الإشراف التربوي ، وضعوا نصب أعينهم تقديم كل ما هو جديد ونافع لرفع مستوى التحصيل الدراسي.من جانبه ، أوضح رئيس الإشراف التربوي علي بن محمد القيسي ، أن الهدف العام لإطلاق المشروع الذي تقدمه وتشرف عليه إدارة الإشراف التربوي ، يأتي لمعالجة الفاقد التعليمي لدى جميع طلاب مراحل التعليم العام بإدارة تعليم محافظة رجال ألمع بنسبة 90% ، والوقوف على المستوى الحقيقي للتحصيل الدراسي لجميع الطلاب أثناء فترة التعليق ، إضافة إلى تحليل نتائج الاختبار " القبلي" لمعرفة مقدار الفاقد التعليمي ، وإعداد البرامج المناسبة لتفادي الفاقد التعليمي لجميع الطلاب.// انتهى //01:04ت م0306