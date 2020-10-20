القاهرة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 67 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98314 حالة.وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 105547 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6130 حالة وفاة.// انتهى //02:07ت م0307