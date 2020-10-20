القاهرة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واساختتمت اليوم فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة، حيث نظمت وزارة الموارد المائية والري المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي "منتدى الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط"، بهدف تحديد الرؤية المستقبلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستثمار في مجال المياه في مصر وشمال أفريقيا.وبحث المشاركون في المنتدى العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن المائي وتغير المناخ وتعزيز بناء القدرات التكيفية والأطر المؤسسية والتمويل المستدام لقطاع المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن دور ومتطلبات الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتنسيق بين شركاء التنمية من أجل الإدارة المثلى لموارد المياه.وطالبوا بضرورة سد الفجوة بين الأبحاث العلمية وتنفيذ مشاريعها على أرض الواقع من خلال استدامة التمويل المادي لمشاريع تحسين إدارة المياه، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، مشددين على أهمية الاستثمار في البنية التحتية المائية لدول جنوب حوض المتوسط وبالأخص مشاريع تحلية مياه البحر لسد الفجوة ما بين الموارد المتاحة للمياه والطلب عليها.// انتهى //02:07ت م0308