القاهرة 2 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسعقد وزراء الخارجية سامح شكري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والتعاون الدولي رانيا المشاط، المصريين، اجتماعاً اليوم مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي عبر الاتصال المرئي، لمناقشة تحديد أولويات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2021 إلى 2027م.وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، بأن الجانب المصري أكد خلال الاجتماع أهمية بدء المرحلة الجديدة من التعاون بين الجانبين على أساس الشراكة الحقيقية القادرة على التغلب على أي قضايا عالقة قد تعيق التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما نوّه باستعداد ورغبة مصر في تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك كالزراعة والري، وتحسين مناخ الاستثمار، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، وقطاع الاتصالات، والقطاع الصحي.وأشار البيان إلى أن فاريلي أبدى من جانبه تطلع مفوضية الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر في إطار "أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي" الجديدة، وذلك في ضوء الثقل الذي تتمتع به مصر باعتبارها ركيزة للاستقرار والأمن في المنطقة.// انتهى //02:12ت م0309