سيئول 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بما يشمل 41 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,333.وتقول السلطات الصحية إنه على الرغم من التباطؤ العام في حالات الإصابة الجديدة، لا تزال الإصابات الجماعية المتفرقة مستمرة في جميع أنحاء البلاد، كما يستمر رصد إصابات إضافية من أماكن مختلفة بما في ذلك دور رعاية المسنين ومحلات السوبر ماركت.وتطبق كوريا الجنوبية المستوى الأول، وهو أدنى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي ثلاثي المستويات، منذ 12 أكتوبر حيث أن الزيادة اليومية لمرضى كوفيد-19 في مستوى يمكن التحكم فيه.// انتهى //06:36ت م0003