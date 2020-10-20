بوينس آيرس 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل 12982 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 1002662 حالة، خامس أكبر عدد من حالات الإصابة على مستوى العالم.كما سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 451 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مما رفع عدد الوفيات إلى أكثر من 26700 منذ بدء تفشي الجائحة.// انتهى //06:44ت م0005