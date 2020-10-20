الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيسة وزراء نيوزيلندا.الملك مكّن المرأة للمشاركة بكافة مجالات التنمية.فيصل بن بندر يتسلم التقرير السنوي للجوازات.محمد بن ناصر يوجه بتسريع تنفيذ المشروعات التنموية.فيصل بن مشعل: دعم القيادة للتعليم لا يتوقف.. واللجان الأهلية مهمة.التهاون أدخل عدداً من الدول في موجة ثانية.. والمملكة تتابع أبحاث اللقاح.تسجيل (381) إصابة بـ"كورونا" وتعافي (357) حالة جديدة.الشيخ اللحيدان يشكر القيادة لتعيينه رئيساً للمحكمة العليامنتدى مسك يحفز الشباب على «التأثير المضاعف».فتح التسجيل للبرامج التدريبية الصباحية بتعليم الرياض.الحوثيون.. ألعوبة إيران لتدمير اليمن.السودان يؤكد استعداده للتعاون مع الجنائية الدولية.عريقات في وضع صحي حرج.مناظرة الخميس.. تشعل حماس الأميركيين.المكسيك تبرم عقود شراء لقاح «كوفيد - 19».اتهامات القصف تشوب وقف النار في قرة باغ.// يتبع //07:45ت م0007