عام / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الثلاثاء 1442/3/3 هـ الموافق 2020/10/20 م واس
المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات العيص والمهد وبدر وخيبر وينبع .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء .
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