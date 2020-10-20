المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات العيص والمهد وبدر وخيبر وينبع .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء .//انتهى//08:23ت م0012