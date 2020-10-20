نجران 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //08:42ت م0013