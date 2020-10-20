القاهرة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتوفير جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ تصميمات الأحياء بها بشكل يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية.وسلّطت الضوء على مباحثات مصر مع الاتحاد الأوروبي حول تحديد أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027، مشيرة إلى أن الجانب المصري الذي مثله وزراء الخارجية سامح شكري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والتعاون الدولي رانيا المشاط، أكد أهمية المرحلة الجديدة من التعاون بين الجانبين.ولفتت الصحف إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً اقتصادياً إيجابياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي (2020 – 2021)، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة قبل أزمة جائحة كورونا.وتحدثت عن انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وذلك بهدف الوصول لوقف تام ودائم لإطلاق النار في أنحاء البلاد.وأشارت إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزم بلاده رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد دفع تعويض للأمريكيين ضحايا الإرهاب يقدر بـ 335 مليون دولار.ونوّهت صحف مصر إلى أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان كشف عن هدف تركيا من التدخل في الحرب بإقليم ناجورني قره باغ المتنازع عليه مع أذربيجان، وهو السيطرة على إمدادات الغاز إلى أوروبا وليس تحرير أذربيجان.// انتهى //10:22ت م0027