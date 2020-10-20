إسلام آباد 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي حث شعبه على الالتزام الصارم بالبروتوكولات الصحية ضد فيروس كورونا للحد من انتشاره.وسلطت الضوء على مخاوف سلطات الصحة الباكستانية من عودة انتشار فيروس كوورنا نظرًا لارتفاع معدلات الإصابات اليومية به في مناطق مختلفة من باكستان.واهتمت صحف إسلام آباد بزيارة زعيم الحزب الإسلامي رئيس الوزراء الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار إلى باكستان، وتأكيد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي التزام بلاده بدعم عملية السلام الأفغانية.وأخبرت عن لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه برئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر الذي يزور باكستان حاليًا لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الجيشين في البلدين.وأشارت صحف الثلاثاء إلى التحسن الذي شهده سوق الأسهم الباكستانية مع بداية الأسبوع الجاري، وذلك تزامنًا مع تحسن سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي.وعرجت إلى بدء ظهور الإصابات بحمى الضنك في باكستان مع دخول فصل الخريف الذي يسهم في تكاثر البعوض المسبب لنقل عدوى هذا الفيروس بين البشر.وتابعت صحف باكستان تطورات فيروس كورونا، إذ تخشى السلطات الهندية من ارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس خلال الفترة القادمة، وتسجيل الصين إصابات جديدة، في حين تواصل الدول الأوروبية تشديد القيود للحد من الموجة الثانية للفيروس.// انتهى //10:28ت م0029