رام الله 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، ما يتطلب منا جميعًا بذل المزيد من الجهود، سواء بتوفير التعليم النوعي أو بفتح الآفاق وتذليل العقبات أمامهم، على نحو يسهم في استخراج طاقاتهم المبدعة والكامنة، وتمكينهم من تأسيس وقيادة اقتصاد وطني حر مبني على المعرفة والتميز والإبداع.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 6 وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و572 حالة تعافي في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على أخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 13 منزلًا مأهولًا بالسكان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل عشرات الآف الدونمات من الأرض الفلسطينية في الأغوار إلى ما تسمى بـــ "محمية طبيعية" تقع شرق خلة مكحول في الأغوار الشمالية، في إطار تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي على الأرض وبشكل ميداني، تحت مسميات ولافتات مختلفة تهدف بالأساس إلى تحقيق الضم التدريجي للأغوار لصالح توسيع مسطحات المستوطنات، وخلق عملية تشبيك استعمارية توسعية بين النقاط والبؤر الاستيطانية والمعسكرات الموجودة في الأغوار، كعملية متواصلة لن تتوقف لحظة واحدة على امتداد الأغوار الفلسطينية.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، بأن بناء الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لاعودة عنه، وجميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني توافقت عليه بقناعة وإيمان مطلق كمسار وخيار لحماية مشروعنا الوطني.ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:33ت م0031