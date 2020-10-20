إسلام آباد 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسقُتل اثنان من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الباكستاني في منطقة وزيرستان شمال غربي باكستان.وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان، اليوم، أن العملية نُفذت بناء على معلومات استخباراتية، إذ رُصدت تحركات لعناصر إرهابية في بلدة مير علي بوزيرستان، مضيفًا أن الإرهابيين ينتميان إلى مجموعة إرهابية محلية مسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.// انتهى //10:34ت م0032