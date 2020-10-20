الخرطوم 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، الضوء على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس عن التوصل إلى اتفاق مع السودان بشأن دفع تعويضات لعائلات الأمريكيين الذين سقطوا في اعتداءات نفذها تنظيم "القاعدة" بين عامي 1998 و2000، مبدياً استعداده لشطب الخرطوم من القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب فور دفع المبلغ.ونقلت عن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك قوله، إن بدء رفع إسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يتيح إمكانية أفضل لإدارة الاقتصاد بآليات وسياسات جديدة بصورة فعالة.وأبرزت صحف السودان دعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أمس، إلى فتح المعابر والإفراج عن المحتجزين وإزالة العراقيل أمام المساعدات إلى المنطقة الوسطى في ليبيا، محذرة من إطالة أمد الصراع.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى مصرع 11 مسلحاً من حركة "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية شنها الجيش الصومالي ضد معقل للمسلحين بمحافظة هيران بولاية هير شبيلي وسط الصومال.ونشرت إعلان وزارة الدفاع في إقليم ناغورني قره باغ، أمس، سقوط 19 قتيلاً آخرين في صفوف قواتها فيما تجددت الاشتباكات منذرة باستمرار القتال.وتطرقت صحف السودان إلى إغلاق المقاهي والمطاعم، أمس، أبوابها في بلجيكا في إجراء يستمرّ شهراً، بسبب الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد توازياً مع تزايد عدد حالات الاستشفاء الناجمة عن المرض.// انتهى //10:40ت م0035