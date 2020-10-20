إسلام آباد 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسارتفع معدل الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد في باكستان بنسبة 140% مقارنة بالأسابيع الماضية.وأوضح وزير التخطيط الباكستاني أسد عمر الذي يشرف على المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في بيان، اليوم، أن سبب ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس هو تجاهل الإجراءات الاحترازية، محذرًا من أن الاستمرار في انتهاك الإجراءات الاحترازية سيؤدي إلى انتشار وباء كورونا بشكل سريع، وبالتالي إلى فقدان الأرواح.وجاء تصريح الوزير أسد عمر بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء عمران خان أنه يخشى موجة ثانية لفيروس كورونا في باكستان مع بداية فصل الخريف.// انتهى //10:43ت م0037