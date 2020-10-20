الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الرياض خدماتها لعدد 229501 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، وذلك من خلال 48 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:45ت م0038