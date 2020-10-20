الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسرفع معالي الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره عضواً بمجلس الشورى في دورته الثامنة.وأعرب معاليه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية, داعياً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يوفقه وزملاءه في المجلس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطنين.// انتهى //11:24ت م0049