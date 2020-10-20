الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسحصلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في مركز صحة القلب، على شهادة الاعتماد كأحد المراكز المرجعية على مستوى المملكة لعلاج الرجفان الأذيني بالتبريد.وجاء حصول المركز على شهادة الاعتماد بعد أن أجريت فيه العديد من العمليات المتخصصة في هذا المجال دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.وأوضحت المدينة أن هذه التقنية تعد من أحدث الوسائل لعلاج هذا المرض الشائع، الذي يعـد من أكثر أمراض اختلال نظم القلب شيوعا، وبذلك يكون قد توفر كل أنواع العلاج لاختلال نظم القلب بمدينة الملك سعود الطبية بعد إدخال نظام التنقية ثلاثية الأبعاد CARTO حديثًا في المركز .// انتهى //11:31ت م0050