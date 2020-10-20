الباحة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بالباحة يوم أمس، أمسية شعرية (عن بُعد) شارك فيها نخبة من الشعراء.وأوضح رئيس النادي حسن بن محمد الزهراني، أن الأمسية تأتي ضمن مجموعة النشاطات الأدبية والثقافية المنوعة التي يقدمها النادي خلال هذا العام, تأتي دعماً للحراك الثقافي والأدبي بالمنطقة ومحافظاتها، وسعيًا إلى تنمية الفرد والمجتمع وترسيخ الثقافة الأصيلة في نفوس النشء.// انتهى //11:33ت م0051