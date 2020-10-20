الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض محاضرة بعنوان: (أحكام الأمانة والتزوير) يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الأول 1442 هــ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ (الجامع الكبير) وسط مدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.ومن المنتظر أن يقوم بالتعليق على ما جاء في المحاضرة ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين, سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخوسيقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بحي العزيزية في مدينة الرياض ــ بإذن الله تعالى ــ بنقل مباشر للمحاضرة عبر موقع periscope.tv/dawazizia .كما ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنساح، سلسلة من الكلمات الدعوية ضمن مبادرة (المملكة توحيد ووحدة) خلال الفترة من الثالث حتى السابع والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري، في عدد من جوامع ومساجد المركز.وتتضمن الكلمات تفسير كلمة التوحيد، ومعنى لا إله إلا الله، فضل التوحيد وخطر الشرك، أهمية الصلاة، الأصول الثلاثة، وتلقى في جامع إسكان الأسمنت بعد صلاة المغرب، ومسجد المحاجر بعد صلاة العشاء، ومسجد الوجاه بعد صلاة المغرب، وجامع لهدة نساح بعد صلاة العشاء، ومسجد الصدر الشمالي بعد صلاة العصر، وجامع صدر عريدان بعد صلاة المغرب، ومسجد المانعية بعد صلاة العشاء، وجامع المسبر بعد صلاة العصر، ومسجد وسيطى نساح بعد صلاة المغرب، وجامع النظيم بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه الأنشطة الدعوية ضمن مبادرة (المملكة توحيد ووحدة) التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمحافظات ومراكز منطقة الرياض، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //11:39ت م0052