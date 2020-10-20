جدة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسالتقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار عبر الاتصال المرئي أمس، أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو .وناقش اللقاء تعزيز الشراكة بين البنك والمجمع ودور هذا الأخير في تطوير برامجه والتواصل مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية بما يدعم القيم العالمية، ولاسيما التمويل الإسلامي .// انتهى //11:47ت م0053