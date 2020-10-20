عام / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يناقش تعزيز الشراكة بين البنك ومجمع الفقه الإسلامي
الثلاثاء 1442/3/3 هـ الموافق 2020/10/20 م واس
جدة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس
التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار عبر الاتصال المرئي أمس، أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو .
وناقش اللقاء تعزيز الشراكة بين البنك والمجمع ودور هذا الأخير في تطوير برامجه والتواصل مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية بما يدعم القيم العالمية، ولاسيما التمويل الإسلامي .
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11:47ت م
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