حائل 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلةً بإدارة الموهوبين ومعلمي البرنامج المدرسي تقديم البرنامج الإثرائي للطلاب الموهوبين وغير الموهوبين من خلال تفعيل حساب الطلاب بمنصة مدرستي عبر برنامج التيمز بفصول افتراضية متزامنة.ويشمل البرنامج الذي يستمر لمدة اسبوعين وينتهي الثلاثاء القادم على " 11 " لقاء لتطوير مهارات الطلاب، حيث تضمنت البرامج "اعتبار جميع العوامل، تحديد الأهداف، القوانين، معالجة الأفكار، وجهات نظر الآخرين، قبعات التفكير الست، العصف الذهني، التخطيط، سكامبر، البدائل والاحتمالات، مهارة الأهداف".// انتهى //11:49ت م0054