أبوعريش 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسبدأت أمس فعاليات برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي والمعارض المصاحبة، التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، ممثلة بفريق إنما الوطن التطوعي، وذلك بمجمع ذي ريجن مول بالمحافظة.وأوضح نائب رئيس اللجنة صالح دهل أن البرنامج يأتي ضمن فعاليات ملتقى شباب أبوعريش الاجتماعي الثاني الذي تنظمه اللجنة، ويهدف لتشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر الذي يعد الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى، مفيداً أن عدد المستفيدات من البرنامج في يومه الأول بلغ 200 مستفيدة من عمليات الكشف وتوزيع المطويات التوعوية التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للتقليل من الإصابة بسرطان الثدي بمشيئة اللـــَّه تعالى.فيما أكدت مشرفة فريق إنما الوطن التطوعي أحلام الشهاري أن 20 متطوعة يشاركن في تنظيم الفعاليات التي ستتواصل طيلة أيام الأسبوع الحالي سعياً لنشر الوعي عن سرطان الثدي للتقليل من الإصابة به.// انتهى //11:50ت م0055