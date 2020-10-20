لندن 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسرصدت الصحف البريطانية الصادرة اليوم آخر التطورات المتعلقة بملف مغادرة الاتحاد الأوروبي، مبرزة رفض لندن استئناف المفاوضات مالم يحدث تغيير جذري في طريقة تعاطي بروكسل مع القضايا محل الخلاف.وتناولت تقارير متنوعة عن جهود الحكومة في احتواء انتشار فيروس كرونا المستجد مجدداً، محذرة من احتمال فرض أقصى درجات التقييد الاجتماعي في منطقة مانشستر مالم تصل السلطات المحلية إلى اتفاق بشأن تنفيذ بعض القيود الصحية المقترحة حالياً.وعرجت الصحف على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده لرفع إسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في حال دفعت الخرطوم تعويضات ضحايا عمليات إرهابية سابقة بقيمة 335 مليون دولار أمريكي.ونقلت في شأن منفصل تحذير هيئة المسح الجيلوجي الأمريكية من حدوث موجات مد عالية (تسونامي) في مقاطعة إلسكا بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر أمس جنوبي جزر ألوشيان.// انتهى //11:54ت م0057