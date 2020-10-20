تبوك 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسنظمت جامعة فهد بن سلطان بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك حملة للكشف المبكر لسرطان الثدي، بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في أكتوبر من كل عام.وتضمنت الأركان التوعية المقامة في بهو الجامعة عرض بعض النصائح عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة الى إقامة محاضرة في مسرح الجامعة الرئيس، تناولت أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي واستعراض علامات الإصابة به والوسائل المساعدة على اكتشافه المبكر وطرق علاجه.يذكر أن جامعة فهد بن سلطان تهدف من المشاركة بهذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي الذاتي لمنسوباتها وطالباتها، بالإضافة إلى حرصها الدائم على خدمة المجتمع وزيادة الثقافة بشكل عام والتثقيف الصحي بشكل خاص.// انتهى //11:57ت م0058