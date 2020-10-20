المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1442هـ الموافق 21 اكتوبر 2020م واسأطلقت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة "أحياها" بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة والبرنامج الوطني للكشف المبكر أمس, الحملة السنوية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ تزامناً مع الحملة الإقليمية للتوعية تحت شعار "الرحلة آمنة .. افحصي الآن".وتشمل الحملة عقد محاضرات توعوية عبر منصة الاتصال المرئي يقدمها أطباء مختصون في علاج الأورام, وأخصائيون نفسيون, إضافة إلى لقاءات تحكي تجارب أشخاص متعافين من المرض, كما تتضمن الحملة توزيع نشرات توعوية, بالإضافة إلى بثّ رسائل عبر مواقع التواص الاجتماعي لتعزيز توعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر وأهميته بوصفه يسهم في رفع نسبة الشفاء إلى 90% - بمشيئة الله - فيما سيتم توفير عربات الكشف في بعض المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية, لتقديم خدمات الكشف المبدئي للسيدات فوق الـ 40 عاماً بوصفهن الفئة المستهدفة من الحملة.// انتهى //12:07ت م0059