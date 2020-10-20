أبوظبي 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واستسلم رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش ، اليوم ، رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلفا لنظيره المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية.وقال صقر غباش في كلمة له عقب تسلمه رئاسة الاتحاد "نتطلع إلى أن تمثل المرحلة المقبلة في عمل الاتحاد البرلماني العربي نقطة مهمة في تطوير وتعزيز العمل البرلماني المشترك وآلياته، بما يتواءم مع التحديات والمتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي ، مؤكدا على أهمية تعزيز أُطر الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير آليات التنسيق خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يساهم في تعزيز الأمن والسلم لدى دول وشعوب المنطقة والعالم".وأشار إلى أن من أهم أهداف الاتحاد البرلماني العربي ، إبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا والموضوعات والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ولدى المنظمات الدولية التي يشارك فيها الاتحاد بصفة مراقب ودعم حقوق الشباب والمرأة والطفل العربي من خلال تعزيز الأدوار التشريعية والرقابية للبرلمانات العربية .ويجمع الاتحاد الذي تأسس عام 1974م 22 دولة عربية، ويهدف إلى تعزيز اللقاءات والحوارات بينها في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس البرلمانية العربية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية.// انتهى //12:07ت م0060