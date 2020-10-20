الرياض 3 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //12:11ت م0062