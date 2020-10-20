الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسعقد أصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ، اجتماعهم الـ 17، عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وقدم الرؤساء التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله -، مشيدين بالجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدمه سموه لتعزيز العمل الخليجي المشترك.ورفع أصحاب المعالي التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم.وناقش أصحاب المعالي عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل دواوين المراقبة والمحاسبة من أبرزها، التقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين، وموضوع الرقابة الشاملة المشتركة، ومقترح "نشر التوعية والمعرفة بممارسة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة"، بالإضافة إلى موضوعات المسابقة الخامسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، كما تم اعتماد إعلان أبوظبي بشأن "تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد على منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعالية"، كوثيقة رسمية يمكن الاسترشاد بها.// انتهى //13:12ت م0077