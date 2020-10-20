عام / 111033 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
الثلاثاء 1442/3/3 هـ الموافق 2020/10/20 م واس
مسقط 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 111033 إصابة والوفيات 1122 بنسبة 1% والمتعافين 96949 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر87%.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 50 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 501 والمنومين في العناية المركزة 207.
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