مسقط 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 111033 إصابة والوفيات 1122 بنسبة 1% والمتعافين 96949 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر87%.وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 50 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 501 والمنومين في العناية المركزة 207.// انتهى //13:13ت م0078