عرعر 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة متابعة تنفيذ المشروعات التي سيتم إنجازها في العام ٢٠٢١ بالمنطقة بحضور مديري الإدارات الحكومية .وناقش الاجتماع تقرير اللجنة لمشاريع الإدارات الحكومية ونسب إنجاز المشاريع وأهم المعوقات والحلول التي تتطلب سرعة تنفيذ كل مشروع.كما بحث الاجتماع الإجراءات التنسيقية المعتمدة بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحسين كفاءة وجودة المشاريع.ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم جميع قطاعات الدولة،مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وفق المواصفات الفنية لكل مشروع والالتزام بأوقات الإنجاز والحد من هدر الإمكانات والوقت وومراعاة الالتزام بمعايير الجودة.وشدد سموه على ضرورة قيام مديري الإدارات الحكومية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشاريع التي تحت التنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشاريع ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولا بأول.// انتهى //13:24ت م0079